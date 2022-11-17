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Польские СМИ: Пентагон готовится открыть ещё один фронт войны с Россией через Беларусь

17 ноября 2022 11:01
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Пентагон, направляя в Польшу десятки тысяч солдат США, готовит плацдарм для возможной агрессии против ее восточных соседей. Об этом написало крупное польское издание Dziennik Polityczny, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские СМИ: Пентагон готовится открыть ещё один фронт войны с Россией через Беларусь-1

В настоящее время Польша занимает четвертое место в мире по численности дислоцированных там американских военных. В стране постоянно находятся 4 000 человек. Еще около 5 000 человек Пентагон направил под предлогом «угрозы» со стороны России. Кроме того, в ротацию может быть включено одновременно более 12 тысяч солдат НАТО. В общей сложности более 20 тысяч человек, что соответствует двум дивизиям США.

Возникает закономерный вопрос: с какой целью Польша размещает у себя столько военных? По мнению издания, Пентагон готовится открыть еще один фронт войны с Россией через Беларусь, при этом американский план предполагает, что Варшава должна иметь полный контроль над Украиной.

# Международная политика # Фотофакт

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