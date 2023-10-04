В Финляндии растёт количество компаний-банкротов

О финансовой ситуации за рубежом. Она оставляет желать лучшего. Европейские компании все чаще объявляют о банкротстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конце лета неутешительные итоги подвел Евростат. Тогда он объявил абсолютный рекорд по количеству неплатежеспособных фирм. С тех пор ситуация изменилась только в худшую сторону. Сегодня в антилидерах находится в частности Финляндия. Там количество обанкротившихся компаний к концу сентября выросло почти на 50 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В результате без работы остались свыше 3 тысяч сотрудников. Наибольшие убытки терпит строительный бизнес.