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В Финляндии растёт количество компаний-банкротов

04 октября 2023 16:42
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О финансовой ситуации за рубежом. Она оставляет желать лучшего. Европейские компании все чаще объявляют о банкротстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Финляндии растёт количество компаний-банкротов-1

В конце лета неутешительные итоги подвел Евростат. Тогда он объявил абсолютный рекорд по количеству неплатежеспособных фирм. С тех пор ситуация изменилась только в худшую сторону. Сегодня в антилидерах находится в частности Финляндия. Там количество обанкротившихся компаний к концу сентября выросло почти на 50 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В результате без работы остались свыше 3 тысяч сотрудников. Наибольшие убытки терпит строительный бизнес.

# Экономический кризис # Новости Финляндии # Фотофакт

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