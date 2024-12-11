В Финляндии растёт число компаний-банкротов

Общеевропейская экономическая тенденция добралась и до Финляндии. Теперь там тоже растет число компаний-банкротов. Страна наступила на те же грабли западного производства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После вступления в НАТО экономические показатели Финляндии заметно упали. Видимо, все финансирование пошло на военные нужды. Социальный сектор отошел на второй, если не на третий план. Малый бизнес не может рассчитывать на поддержку государства, одновременно с этим упала и покупательская способность. Работать в минус отказались почти 3 000 компаний страны, объявившие себя банкротами. Строительство, розничная торговля и общественное питание – эти сферы признаны самыми убыточными.