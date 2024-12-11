Прямой эфир

Во Франции студенты хотели спровоцировать гражданскую войну

11 декабря 2024 11:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На грани гражданской войны едва не оказалась Франция, которая сейчас переживает серьезный политический кризис. Полиция сорвала планы студентов по организации терактов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции студенты хотели спровоцировать гражданскую войну-2

Правоохранители задержали троих человек в возрасте 19 и 20 лет. Они намеревались спровоцировать во Франции гражданскую войну. В планах молодых людей значился взрыв административного здания. Одним из выбранных объектов для теракта стало главное управление внутренней безопасности страны. Еще одно здание – мэрия в коммуне Пуатье. Во время допроса один из подозреваемых рассказал, что они рассчитывали на хаос в республике, который последует за терактами, а конечной целью заговорщиков было «создание исламского государства» во Франции.

# Акции протеста # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Белый дом готовит новые санкции против российской нефти – Bloomberg
11 декабря 2024 10:49

Белый дом готовит новые санкции против российской нефти – Bloomberg

Трамп мемом описал коррупционную схему семьи Байденов в Украине
11 декабря 2024 10:12

Трамп мемом описал коррупционную схему семьи Байденов в Украине

В офисах Adidas в Германии провели обыски
11 декабря 2024 09:35

В офисах Adidas в Германии провели обыски