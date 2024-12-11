Во Франции студенты хотели спровоцировать гражданскую войну

Правоохранители задержали троих человек в возрасте 19 и 20 лет. Они намеревались спровоцировать во Франции гражданскую войну. В планах молодых людей значился взрыв административного здания. Одним из выбранных объектов для теракта стало главное управление внутренней безопасности страны. Еще одно здание – мэрия в коммуне Пуатье. Во время допроса один из подозреваемых рассказал, что они рассчитывали на хаос в республике, который последует за терактами, а конечной целью заговорщиков было «создание исламского государства» во Франции.