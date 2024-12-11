Трамп мемом описал коррупционную схему семьи Байденов в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social мем, где отражена коррупционная схема действующего президента США Джо Байдена на территории Украины, пишет РИА Новости.

Картинка имеет подпись «Как работает байденомика». На изображении присутствует Байден возле доски, где указаны 5 последовательных пунктов для отмывания денег, используя Украину. Согласно первому пункту, американские граждане платят налоги: второй пункт – действующие власти Вашингтона отправляют их в Украину; третий пункт – Киев возвращает денежные средства сыну Байдена Хантеру; четвертый – Хантер Байден отдает деньги Джо Байдену; пятый пункт звучит как «я помилую Хантера».