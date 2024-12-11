Белый дом готовит новые санкции против российской нефти – Bloomberg

Действующая администрация президента США Джо Байдена может в скором времени ужесточить американские ограничения в отношении экспорта нефти РФ, пишет ТАСС со ссылкой на информационное агентство Blooomberg.

В материале указано, что в США не исключают введение санкционных ограничений, аналогичных тем, что введены в отношении нефтяного экспорта Ирана. Если подобные меры будут приняты, то ограничения будут распространены и на покупателей энергоносителей из РФ.

Такие действия имеют риски в силу того, что крупнейшие покупатели нефти России – это могущественные страны, например, Индия и КНР. Итогом станет рост цен на нефть, что усилит напряженность в мировой экономике, отмечает Blooomberg.

Также Вашингтон может ввести новые санкции против «танкерного флота», который якобы перевозил нефть РФ, подчеркивает автор.