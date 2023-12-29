В Финляндии промышленники анонсировали акции протеста

В Финляндии об ухудшении обстановки сообщают промышленники. Они анонсировали акции протеста. Ожидается, что они пройдут 1 и 2 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране уже подсчитывают возможный экономический ущерб от стачек. Они обойдутся недешево. Ведь двухдневная забастовка остановит работу нескольких крупных заводов. О желании присоединиться к протестам высказались работники уже 14 предприятий. Бастующие выступают против государственных реформ на рынке труда, которые, по их мнению, идут не на пользу жителям.