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В Финляндии промышленники анонсировали акции протеста

29 декабря 2023 19:58
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В Финляндии об ухудшении обстановки сообщают промышленники. Они анонсировали акции протеста. Ожидается, что они пройдут 1 и 2 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Финляндии промышленники анонсировали акции протеста-1

В стране уже подсчитывают возможный экономический ущерб от стачек. Они обойдутся недешево. Ведь двухдневная забастовка остановит работу нескольких крупных заводов. О желании присоединиться к протестам высказались работники уже 14 предприятий. Бастующие выступают против государственных реформ на рынке труда, которые, по их мнению, идут не на пользу жителям.

# Акции протеста # Новости Финляндии

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