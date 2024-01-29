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В Финляндии пройдёт второй тур президентских выборов

29 января 2024 06:26
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Новости Финляндии. В первом туре выборов президента Финляндии Александр Стубб набрал чуть более 27 % голосов, Пекка Хаависто – около 26 %. Об этом сообщил Минюст страны после подсчета всех голосов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Финляндии пройдёт второй тур президентских выборов-1

Таким образом, ни один из кандидатов не набрал более 50 %, поэтому состоится второй тур голосования. Он запланирован на 11 февраля. Всего в выборах участвуют 9 кандидатов. Срок полномочий президента Финляндии составляет шесть лет. Нынешний глава государства, чьи полномочия истекают в феврале, уже избирался на два срока подряд, что составляет максимум.

# Выборы # Александр Стубб # Пекка Хаависто # Новости Финляндии

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