В Финляндии пройдёт второй тур президентских выборов

Новости Финляндии. В первом туре выборов президента Финляндии Александр Стубб набрал чуть более 27 % голосов, Пекка Хаависто – около 26 %. Об этом сообщил Минюст страны после подсчета всех голосов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, ни один из кандидатов не набрал более 50 %, поэтому состоится второй тур голосования. Он запланирован на 11 февраля. Всего в выборах участвуют 9 кандидатов. Срок полномочий президента Финляндии составляет шесть лет. Нынешний глава государства, чьи полномочия истекают в феврале, уже избирался на два срока подряд, что составляет максимум.