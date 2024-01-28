В 2024-м президентские и парламентские выборы ожидаются более чем в 60 странах

В 2024 году на выборы могут прийти больше половины жителей планеты. Президентские и парламентские кампании ожидаются более чем в 60 странах и территориях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще не везде определены даты.

Ждут президентские выборы и США. Там электоральная кампания в самом разгаре. Де-факто два главных кандидата не определены, но не сложно догадаться, кто будет биться за кресло в Белом доме. Скорее всего, это Дональд Трамп и нынешний президент Байден.

Среди республиканцев Трамп имеет наибольший рейтинг. Среди демократов тоже наблюдается единство – слабый и возрастной Байден многих устраивает, потому что вместо него страной управляют теневые представители Демпартии. Фактическим руководителем США называют советника по нацбезопасности Салливана. По сути, это он идет на второй срок, а не Байден. Главной темой выборов республиканцы пытаются сделать миграционный кризис. Тема актуальна для южных штатов, где ежемесячно границу нелегально переходят около 300 тысяч человек.

И то, что происходит сейчас в Техасе, – эта ситуация играет на руку Трампу. В этом штате разгорелся настоящий миграционный кризис, который грозит перерасти в гражданскую войну и выход Техаса из состава страны. Есть мнения, что это всего лишь предвыборный ход республиканцев, и такая вероятность минимальна. Но репутацию Байдена это может изрядно испортить. При этом выборы главы государства окажут влияние на выборы в Конгресс и Палату представителей, которые пройдут одновременно с президентскими. По сути, сейчас в США готовятся три избирательные кампании.

Новый состав законодательных органов и президент будут приведены к присяге ровно через год – в январе 2025-го. Это значит, что у республиканцев (в данном случае – у Трампа) есть все шансы полностью перезагрузить американскую систему под себя.