В Финляндии проходят президентские выборы, на пост претендуют 9 кандидатов

Новости Финляндии. Согласно соцопросам, основными претендентами на пост являются бывший премьер-министр страны Александр Стубб и экс-глава МИД Пекка Хаависто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действующий президент не сможет принять участие в выборах после максимально возможных двух сроков подряд на посту. Результаты выборов будут опубликованы до конца дня.