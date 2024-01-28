Прямой эфир

В Финляндии проходят президентские выборы, на пост претендуют 9 кандидатов

28 января 2024 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Финляндии. Согласно соцопросам, основными претендентами на пост являются бывший премьер-министр страны Александр Стубб и экс-глава МИД Пекка Хаависто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Финляндии проходят президентские выборы, на пост претендуют 9 кандидатов-1

Действующий президент не сможет принять участие в выборах после максимально возможных двух сроков подряд на посту. Результаты выборов будут опубликованы до конца дня.

# Выборы # Пекка Хаависто # Новости Финляндии

Другие новости рубрики

Все новости
В Канаде вандалы разгромили синагогу в Международный день памяти жертв Холокоста
28 января 2024 07:37

В Канаде вандалы разгромили синагогу в Международный день памяти жертв Холокоста

Протесты фермеров охватили Евросоюз! К чему ведут забастовки в Европе
27 января 2024 19:08

Протесты фермеров охватили Евросоюз! К чему ведут забастовки в Европе

США не видят необходимости возвращать Украине утраченные территории
27 января 2024 14:05

США не видят необходимости возвращать Украине утраченные территории