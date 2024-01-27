Протесты фермеров охватили Евросоюз! К чему ведут забастовки в Европе

Какие еще страны отметились тракторными протестами и к чему это ведет, разбиралась Марина Кишкурно.

Французский профсоюз фермеров заявил о намерении организовать полную блокаду Парижа и его пригорода, чтобы препятствовать поставкам в столицу товаров. Акция начнется в ночь на понедельник и продлится по меньшей мере пять дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Недовольны ростом цен на топливо, падением доходов и системой преференций не только французские аграрии.

Греция, Италия, Австрия, Франция, Германия, Литва, Польша, Румыния. Казалось бы, что объединяет эти страны, кроме того, что все они входят в Евросоюз? С недавнего времени у них появилась еще одна общая черта – протесты фермеров, которые, как ураган, прокатились по континенту.

Родоначальник недовольства аграриев – Германия. Там шествия продолжаются больше двух недель. В среду к фермерам присоединились дальнобойщики. Они объявили самую продолжительную стачку в истории страны. И те, и другие требуют поддержки государства – не моральной, конечно. Финансовой.