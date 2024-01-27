США не видят необходимости возвращать Украине утраченные территории

В администрации президента США Джо Байдена, находящейся под влиянием неудачного украинского контрнаступления, разрабатывается новая стратегия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Вместо того чтобы стремиться к захвату территории, новый план направлен на помощь Киеву в пресечении возможных наступлений РФ. План предполагает, что Украина удержит свои позиции на полях сражений и укрепит их к концу 2024 года.



Весной администрация Байдена собирается объявить о десятилетней поддержке Украины, при том условии, что Конгресс одобрит запрос Байдена на выделение Киеву дополнительных 61 миллиарда долларов.

Украина, после провала летнего контрнаступления, меняет свою тактику и переходит к «активной обороне» в 2024 году, сообщает Financial Times. На Западе новое наступление Киева ожидается не раньше 2025 года.