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В Канаде вандалы разгромили синагогу в Международный день памяти жертв Холокоста

28 января 2024 07:37
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Новости Канады. Вандалы разгромили синагогу в Международный день памяти жертв Холокоста в городе Фредериктон на востоке Канады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде вандалы разгромили синагогу в Международный день памяти жертв Холокоста-1

Минувшей ночью неизвестные закидали здание камнями и другими подручными средствами, выбили двери и окна, а также закинули внутрь бутылку с горючей жидкостью. К счастью, она оказалась неисправной. Правоохранители продолжают поиски злоумышленников. Местная полиция уже начала разбирательства по факту осквернения религиозного объекта.

# ЧП # Новости Канады

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