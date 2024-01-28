В Канаде вандалы разгромили синагогу в Международный день памяти жертв Холокоста

Новости Канады. Вандалы разгромили синагогу в Международный день памяти жертв Холокоста в городе Фредериктон на востоке Канады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минувшей ночью неизвестные закидали здание камнями и другими подручными средствами, выбили двери и окна, а также закинули внутрь бутылку с горючей жидкостью. К счастью, она оказалась неисправной. Правоохранители продолжают поиски злоумышленников. Местная полиция уже начала разбирательства по факту осквернения религиозного объекта.