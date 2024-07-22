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В Финляндии начались крупные военные учения

22 июля 2024 07:53
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В Финляндии начались крупные учения «Юг-2024». Местом для их проведения выбраны восточные районы страны, в непосредственной близости от границы с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Финляндии начались крупные военные учения-1

В маневрах участвуют около 2 тысяч военных, 300 единиц бронетехники и авиация. Как сообщили в национальном Министерстве обороны, их целью является отработка совместных с пограничной службой действий по ведению боев и отражению нападения противника. Из-за учений перекрыта национальная трасса, ведущая к единственному открытому КПП на границе с Россией. Учения продлятся до начала августа.

# Военные учения # Новости Финляндии

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