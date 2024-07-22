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Экс-постпред США в ООН: Байден принял правильное решение, покинув гонку

22 июля 2024 07:45
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Бывший представитель США в ООН Эндрю Янг уверен, что президент Джо Байден сделал правильное решение, снявшись с президентской гонки. Об этом пишет РИА Новости.

Янг сказал, что это решение было очень своевременным, и высказал убежденность в том, что Камала Харрис, кандидатура которой была выдвинута Байденом на пост вице-президента, станет кандидатом в президенты от Демократической партии. 

Янг подчеркнул, что у Харрис много достойных претендентов на пост вице-президента, и ожидает сильного выбора. Однако президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис будет легче победить. 

# Международная политика

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