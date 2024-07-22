Зеленский уже допускает вероятность переговоров с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский рассматривает вариант начала переговоров с Россией, даже невзирая на свое прежнее условие о полном выводе российских войск. Об этом пишет РИА Новости.

«И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин – какая разница», – сказал он.

Согласно директору центра «Россия–Евразия» Французского института международных отношений (IFRI) Татьяны Кастуевой-Жан, причин тому несколько: во-первых, тяжелая ситуация на поле боя может побудить Зеленского к налаживанию диалога с Москвой; во-вторых, давление общественности, поскольку многие граждане Украины устали от военных действий и готовы на мирное урегулирование конфликта.

В июне российский президент Владимир Путин выдвинул новые мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта, которые были отвергнуты Украиной.