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Зеленский уже допускает вероятность переговоров с Путиным

22 июля 2024 07:22
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Украинский лидер Владимир Зеленский рассматривает вариант начала переговоров с Россией, даже невзирая на свое прежнее условие о полном выводе российских войск. Об этом пишет РИА Новости.

«И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин – какая разница», – сказал он.

Согласно директору центра «Россия–Евразия» Французского института международных отношений (IFRI) Татьяны Кастуевой-Жан, причин тому несколько: во-первых, тяжелая ситуация на поле боя может побудить Зеленского к налаживанию диалога с Москвой; во-вторых, давление общественности, поскольку многие граждане Украины устали от военных действий и готовы на мирное урегулирование конфликта. 

В июне российский президент Владимир Путин выдвинул новые мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта, которые были отвергнуты Украиной.

# Международная политика

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