В интервью крупнейшей британской вещательной корпорации глава украинского государства Владимир Зеленский признал всю сложность ситуации в ВСУ и большие потери. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что количество потерь растет с каждым днем, но отказался назвать конкретные цифры. По информации украинского издания «Следствие.Инфо», с октября 2023 года по июнь 2024 года в Крынках пропали без вести более 780 военнослужащих ВСУ.

Российский министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что Украина за месяц лишилась более 35 тысяч военных и свыше 2,7 тысячи единиц оружия, и заявил, что западные страны продолжают вооруженный конфликт.