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Зеленский признал ухудшающуюся ситуацию на фронте и большие потери ВСУ

22 июля 2024 07:31
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В интервью крупнейшей британской вещательной корпорации глава украинского государства Владимир Зеленский признал всю сложность ситуации в ВСУ и большие потери. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что количество потерь растет с каждым днем, но отказался назвать конкретные цифры. По информации украинского издания «Следствие.Инфо», с октября 2023 года по июнь 2024 года в Крынках пропали без вести более 780 военнослужащих ВСУ. 

Российский министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что Украина за месяц лишилась более 35 тысяч военных и свыше 2,7 тысячи единиц оружия, и заявил, что западные страны продолжают вооруженный конфликт.

# Международная политика

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