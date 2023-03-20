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В Финляндии началась национальная забастовка железнодорожников

20 марта 2023 08:18
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Новости Финляндии. В Финляндии началась национальная забастовка железнодорожников. По всей стране будет прервано движение пассажирских и грузовых поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Финляндии началась национальная забастовка железнодорожников-1

Во время стачки для доставки людей в отдаленные районы будут запущены дополнительные автобусы дальнего следования. Авиакомпания Finnair со своей стороны также готова запустить на рейсы более вместительные самолеты. Сотрудники железной дороги уже не впервые требуют выполнения своих условий подобными методами.

Ранее через забастовку они согласовали вопрос повышения зарплаты, теперь намерены улучшить условия труда. В частности увеличить время отдыха машинистов до 64 часов в неделю. Прошедшие накануне переговоры с работодателями ни к чему не привели. По заявлению профсоюза транспортников, акция протеста будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута договоренность.

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# Забастовка # Новости Финляндии # Фотофакт

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