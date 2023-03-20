Ким Чен Ын призвал страну быть готовой нанести ядерный удар

Новости КНДР. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал страну быть готовой в любой момент нанести ядерный удар для предотвращения масштабной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Громкое заявление сделано во время ракетных испытаний. Пхеньян запустил баллистическую ракету, оснащенную макетом ядерной боеголовки, которая пролетела 800 километров. По сообщению государственных СМИ, это является предупреждением США и Южной Кореи. Глава КНДР в очередной раз обвинил Вашингтон и Сеул в увеличении масштабов совместных военных учений и усилении напряженности в регионе. И вновь пообещал принять ответные меры.

Правда, на этот раз градус угроз и военная риторика приобрели более агрессивный характер. Ким Чен Ын заявил, что в случае расширения военных провокаций против Пхеньяна он примет соответствующие меры: страна ответит на ядерное оружие ядерным оружием, а на открытое противоборство – открытым противоборством.