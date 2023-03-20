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Ким Чен Ын призвал страну быть готовой нанести ядерный удар

20 марта 2023 07:37
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Новости КНДР. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал страну быть готовой в любой момент нанести ядерный удар для предотвращения масштабной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ким Чен Ын призвал страну быть готовой нанести ядерный удар-1

Громкое заявление сделано во время ракетных испытаний. Пхеньян запустил баллистическую ракету, оснащенную макетом ядерной боеголовки, которая пролетела 800 километров. По сообщению государственных СМИ, это является предупреждением США и Южной Кореи. Глава КНДР в очередной раз обвинил Вашингтон и Сеул в увеличении масштабов совместных военных учений и усилении напряженности в регионе. И вновь пообещал принять ответные меры.

Правда, на этот раз градус угроз и военная риторика приобрели более агрессивный характер. Ким Чен Ын заявил, что в случае расширения военных провокаций против Пхеньяна он примет соответствующие меры: страна ответит на ядерное оружие ядерным оружием, а на открытое противоборство – открытым противоборством.

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# Международная политика # Ким Чен Ын # Новости Северной Кореи # Фотофакт

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