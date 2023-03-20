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4 человека погибли при падении военного вертолёта в Колумбии

20 марта 2023 07:45
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Новости Колумбии. Четыре человека погибли при падении военного вертолета в Колумбии. Крушение произошло в джунглях недалеко от городка Чоко на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 человека погибли при падении военного вертолёта в Колумбии-1

После взрыва и возгорания несколько обломков упали на городские улицы, но не нанесли каких-либо повреждений. На месте работают пожарные и спасатели.

4 человека погибли при падении военного вертолёта в Колумбии-4

Как заявили в Министерстве обороны, вертолет выполнял задание по доставке военных грузов, в момент падения на борту находились четыре члена экипажа. Президент страны поручил провести тщательное расследование. Пока основная версия крушения – техническая неисправность вертолета.

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# Крушение вертолета # Новости Колумбии # Фотофакт

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