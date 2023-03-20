4 человека погибли при падении военного вертолёта в Колумбии

Новости Колумбии. Четыре человека погибли при падении военного вертолета в Колумбии. Крушение произошло в джунглях недалеко от городка Чоко на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После взрыва и возгорания несколько обломков упали на городские улицы, но не нанесли каких-либо повреждений. На месте работают пожарные и спасатели.