В Финляндии из-за проблем с запуском АЭС зимой могут отключить электричество

Новости Финляндии. Жители Финляндии готовятся к тяжелой зиме и жизни без электричества. Они запасаются дровами и переоборудуют свои дома, чтобы снизить энергопотребление и справиться с растущими счетами за электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скандинавская страна столкнулась с техническими проблемами, мешающими запуску своей АЭС, из-за чего власти вынуждены были предупредить людей об отключении электроэнергии. Уже с лета финны припасли факелы, тепловые насосы, солнечные батареи и, конечно же, дрова. Растущие расходы на древесину, транспорт и отопление привели к росту цен на них: кубический метр дров теперь стоит 120 евро, хотя год назад их стоимость не превышала 90 евро. Дома оборудуют умными розетками, шторами, препятствующими утечке тепла, строят печки с двумя трубами, чтобы максимально отапливать дом при минимальном количестве топлива.