Тимофей Бордачёв: Украина за 30 лет внутреннего развития превратилась в искалеченного ребёнка
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Сегодняшний выпуск программы является завершающим в цикле программ «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2022 году. И главная наша задача – проанализировать и подвести итоги уходящего года.
Надежда Сасс, СТВ:
Тимофей, есть ли у вас мысли касаемо того, в чем же загадка?
Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай»:
В странах Южной Азии есть такое ужасное явление, как детское попрошайничество, когда детей воруют у родителей, отрезают им ручки, ножки и после этого на улице заставляют просить милостыню. Ребенок вызывает жалость, слезы. Таким образом эти садисты зарабатывают деньги. Мне кажется, что Украина в результате своего внутреннего развития за последние 30 лет оказалась в таком положении, когда она не обладает самостоятельностью, а полностью искалеченный ребенок терпит разные неприятности. К сожалению, выход из такой ситуации только один – это изменение ума. В действительности то, что происходит в Украине, – это борьба за умы, борьба за то, чтобы люди понимали, что путь, избранный этой страной, является гибельным.
Надежда Сасс:
Украинцы оказались вторым по численности народом России, как это было и в Российской империи, и в Советском Союзе. Речь идет минимум о 10 миллионах. Насколько в современных реалиях эти люди могут вновь стать соавторами российского проекта, выходя из его узкой и опасной рамки, которая звучит следующим образом: Россия для русских?
Тимофей Бордачев:
Мне кажется, что уже становятся. Для нас это часто воспринимается как нечто непривычное, но с моей точки зрения это очень хорошо. Я бы присутствие людей, имеющих украинское происхождение в России в образовании и самых разных областях всячески приветствовал, потому что это действительно реинтеграция со здоровой частью украинского общества.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Глобальные неприятности называют чёрным лебедем. Визит Пелоси на Тайвань подходит под определение?
Конфронтация между Россией и Западом никуда не исчезнет. И вот почему
Олег Волошин: США активно паразитируют на своих европейских партнёрах