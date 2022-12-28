Тимофей Бордачёв: Украина за 30 лет внутреннего развития превратилась в искалеченного ребёнка

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Сегодняшний выпуск программы является завершающим в цикле программ «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2022 году. И главная наша задача – проанализировать и подвести итоги уходящего года. Надежда Сасс, СТВ:

Тимофей, есть ли у вас мысли касаемо того, в чем же загадка?

Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай»:

В странах Южной Азии есть такое ужасное явление, как детское попрошайничество, когда детей воруют у родителей, отрезают им ручки, ножки и после этого на улице заставляют просить милостыню. Ребенок вызывает жалость, слезы. Таким образом эти садисты зарабатывают деньги. Мне кажется, что Украина в результате своего внутреннего развития за последние 30 лет оказалась в таком положении, когда она не обладает самостоятельностью, а полностью искалеченный ребенок терпит разные неприятности. К сожалению, выход из такой ситуации только один – это изменение ума. В действительности то, что происходит в Украине, – это борьба за умы, борьба за то, чтобы люди понимали, что путь, избранный этой страной, является гибельным.