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Более 70 тысяч поляков призывного возраста уехали из страны из-за страха получить повестку

28 декабря 2022 18:35
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Поляки не хотят служить в своей армии. После того как Министерство национальной обороны начало раздавать повестки резервистам, в стране начался массовый исход мужчин призывного возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 70 тысяч поляков призывного возраста уехали из страны из-за страха получить повестку-1

На границе с Германией образовалась огромная очередь из машин. Об этом пишет издание Dziennik Polityczny. По его данным, за последние несколько недель более 70 тысяч поляков уехали в страны ЕС и Великобританию. Издание прогнозирует, что к марту 2023 года это число может увеличиться до нескольких сотен тысяч. Как ни странно, бегущих от армии поляков поддержали даже местные власти. Так, заместитель мэра Вольского районного управления обвинил правительство Польши в разжигании войны. И нет ничего удивительного, что молодые граждане страны не хотят в этом участвовать.

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# Армия # Новости Польши

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