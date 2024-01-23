В Финляндии готовятся к закрытию школ и магазинов – забастовка профсоюзов

Профсоюзы Финляндии объявили о проведении акций протеста в начале февраля. Недовольство вызвали изменения условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицы городов планируют выйти представители сферы обслуживания и социального обеспечения, водители, пилоты и рабочие. Из-за этого возможны перебои в работе транспорта, закрытие школ и магазинов. Власти страны вносят изменения в законодательство, которые сокращают социальную поддержку. Как заявляют в профсоюзах, это приводит к ухудшению условий труда.