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В Финляндии готовятся к закрытию школ и магазинов – забастовка профсоюзов

23 января 2024 06:49
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Профсоюзы Финляндии объявили о проведении акций протеста в начале февраля. Недовольство вызвали изменения условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Финляндии готовятся к закрытию школ и магазинов – забастовка профсоюзов-1

На улицы городов планируют выйти представители сферы обслуживания и социального обеспечения, водители, пилоты и рабочие. Из-за этого возможны перебои в работе транспорта, закрытие школ и магазинов. Власти страны вносят изменения в законодательство, которые сокращают социальную поддержку. Как заявляют в профсоюзах, это приводит к ухудшению условий труда.

# Забастовка # Новости Финляндии

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