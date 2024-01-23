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В Германии из-за кризиса сокращают строителей

23 января 2024 06:21
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Около 10 тысяч человек сократят в строительной отрасли Германии. Причиной стала экономическая ситуация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии из-за кризиса сокращают строителей-1

По итогам прошлого года продажи в сфере жилищного строительства упали на 12 %. В новом году тенденция с большой вероятностью сохранится. При этом в 2023-м в строительной отрасли ФРГ было занято более 900 тысяч человек. Масштабное сокращение станет первым в отрасли за последние 16 лет.

# Кризис в ЕС # Новости Германии

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