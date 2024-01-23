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Непогода в США за неделю унесла жизни более 90 человек

23 января 2024 06:17
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Морозы, сильный ветер и снегопады. Разгул стихии в США за неделю лишил жизни более 90 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода в США за неделю унесла жизни более 90 человек-1

В отдельных районах страны действует чрезвычайное положение. В Орегоне без электричества остаются более 45 тысяч человек. Аналогичная ситуация в ряде других регионов. Синоптики обещают, что снежная и морозная погода сохранится еще несколько дней.

# Природные катаклизмы # Новости США

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