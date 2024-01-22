Президент Польши обвинил руководство ЕС в попытке сменить власть в стране

Очередной разлад произошел в отношениях ЕС и Польши. Анджей Дуда обвинил руководство Евросоюза в попытке сменить власть в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яблоком раздора стала блокировка почти 60 миллиардов евро, выделенных на восстановление после пандемии при предыдущем правительстве. Средства были заморожены из-за грубых нарушений принципов верховенства права. Гнев польского президента вызвал тот факт, что теперь ЕС готов пересмотреть свое решение. Это произошло после того, как новый кабмин Дональда Туска пообещал отменить изменения в судебной системе, внесенные предыдущей властью. Как отметил Дуда, действия Брюсселя носят чисто политический характер.

Анджей Дуда, президент Польши:

У меня нет сомнений, в чем смысл блокирования Еврокомиссией денег из Плана национального восстановления. Это была чисто политическая акция против прежних польских властей. Попытка заставить Польшу сменить власть, и именно так я это воспринял. И нынешние события только подтверждают это.

Тем временем новое правительство Туска продвигается в реформах. Оно подготовило законопроект, восстанавливающий независимость судебной власти. Однако вступит ли он в силу, зависит от главы республики.