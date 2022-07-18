В Финляндии будут отключать дома от электроснабжения на несколько часов для экономии

В стране дефицит электричества. На этом фоне уже будущей зимой правительство может начать нормировать потребление: дома будут отключать от электроснабжения на несколько часов в сутки. Отмечается, что такая мера будет длиться не более двух часов. Также отключение будет планироваться заранее и чередоваться. Кроме того, власти Финляндии уже начали разрабатывать план действий при дефиците энергоносителей. Однако вряд ли это успокоит и согреет местных жителей.