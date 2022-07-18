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В Финляндии будут отключать дома от электроснабжения на несколько часов для экономии

18 июля 2022 09:36
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Новости Финляндии. Электроэнергия по расписанию. В Финляндии сложилась очень тяжелая ситуация в энергетическом секторе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Финляндии будут отключать дома от электроснабжения на несколько часов для экономии-1

В стране дефицит электричества. На этом фоне уже будущей зимой правительство может начать нормировать потребление: дома будут отключать от электроснабжения на несколько часов в сутки. Отмечается, что такая мера будет длиться не более двух часов. Также отключение будет планироваться заранее и чередоваться. Кроме того, власти Финляндии уже начали разрабатывать план действий при дефиците энергоносителей. Однако вряд ли это успокоит и согреет местных жителей.  

# Экономический кризис # Новости Финляндии # Фотофакт

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