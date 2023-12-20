Прямой эфир

В Финляндии более 200 предприятий признаны банкротами

20 декабря 2023 20:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Финляндии стало больше компаний-банкротов. По сравнению с 2022 годом их число выросло почти на 50 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Финляндии более 200 предприятий признаны банкротами-1

Так, только за последний отчетный финансовый период банкротами были признаны около 200 предприятий. В общей сложности в них работали более 3 000 сотрудников. Наибольшие трудности, согласно данным аналитиков, в 2023 испытал строительный бизнес. За ним следуют сфера гостеприимства и общественного питания, сельское, лесное и рыбное хозяйство.

# Кризис в ЕС # Новости Финляндии

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии число детей, живущих в бедности, увеличилось втрое
20 декабря 2023 20:09

В Германии число детей, живущих в бедности, увеличилось втрое

Страны – участницы ЕС, страдающие от потока переселенцев, получат расширенные права
20 декабря 2023 20:07

Страны – участницы ЕС, страдающие от потока переселенцев, получат расширенные права

В Польше сменили руководство государственных СМИ
20 декабря 2023 20:05

В Польше сменили руководство государственных СМИ