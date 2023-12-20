В Финляндии более 200 предприятий признаны банкротами

В Финляндии стало больше компаний-банкротов. По сравнению с 2022 годом их число выросло почти на 50 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, только за последний отчетный финансовый период банкротами были признаны около 200 предприятий. В общей сложности в них работали более 3 000 сотрудников. Наибольшие трудности, согласно данным аналитиков, в 2023 испытал строительный бизнес. За ним следуют сфера гостеприимства и общественного питания, сельское, лесное и рыбное хозяйство.