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В Польше сменили руководство государственных СМИ

20 декабря 2023 20:05
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В Польше сменили руководство государственных СМИ. Соответствующее распоряжение дал министр культуры и национального наследия страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше сменили руководство государственных СМИ-1

Оно затронуло председателей Польского телевидения, Польского агентства печати и Польского радио. Принятые меры определены постановлением Сейма о восстановлении правопорядка, а также беспристрастности и надежности средств массовой информации. В последние годы они утратили свою миссию и роль, определенные законом.

# Международная политика # Новости Польши

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