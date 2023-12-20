В Польше сменили руководство государственных СМИ. Соответствующее распоряжение дал министр культуры и национального наследия страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно затронуло председателей Польского телевидения, Польского агентства печати и Польского радио. Принятые меры определены постановлением Сейма о восстановлении правопорядка, а также беспристрастности и надежности средств массовой информации. В последние годы они утратили свою миссию и роль, определенные законом.