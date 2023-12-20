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Страны – участницы ЕС, страдающие от потока переселенцев, получат расширенные права

20 декабря 2023 20:07
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Реформа в сфере миграции: Евросоюз достиг соглашения о спорных правилах. Участники объединения стремятся ускорить возвращение в родные страны людей, которые не смогли получить право остаться в блоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны – участницы ЕС, страдающие от потока переселенцев, получат расширенные права-1

Государства, которые страдают от потока переселенцев, получат расширенные права. Им будет предоставлена большая гибкость в отношении того, как обращаться с прибывшими в кризисных ситуациях. Кроме того, эти страны смогут рассчитывать на помощь соседей. В том числе финансовую.

# Международная политика

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