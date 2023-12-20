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В Германии число детей, живущих в бедности, увеличилось втрое

20 декабря 2023 20:09
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В Германии растет уровень бедности. Сотрудники благотворительных организаций и волонтеры призывают немецких политиков принимать более решительные меры в борьбе с этой проблемой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии число детей, живущих в бедности, увеличилось втрое-1

Ситуацию усугубляют рост стоимости жизни, нехватка жилья и повышение цен на аренду. В отличие от них, размеры пожертвования сокращаются. Порядка 30 лет назад в Германии насчитывалось чуть более миллиона детей, живущих в бедности. Сегодня их число увеличилось втрое. Несмотря на то, что рождаемость сокращается.

# Кризис в ЕС # Новости Германии

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