В Германии число детей, живущих в бедности, увеличилось втрое

В Германии растет уровень бедности. Сотрудники благотворительных организаций и волонтеры призывают немецких политиков принимать более решительные меры в борьбе с этой проблемой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуацию усугубляют рост стоимости жизни, нехватка жилья и повышение цен на аренду. В отличие от них, размеры пожертвования сокращаются. Порядка 30 лет назад в Германии насчитывалось чуть более миллиона детей, живущих в бедности. Сегодня их число увеличилось втрое. Несмотря на то, что рождаемость сокращается.