Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с трагедией в Рязанской области

Александр Лукашенко направил соболезнования Владимиру Путину в связи с трагедией в Рязанской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 человек погибли при взрыве на заводе в Рязанской области. Цех, в котором произошло ЧП, занимался производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов. Здание полностью разрушено. Наиболее вероятной причиной трагедии называют нарушение технологического процесса.