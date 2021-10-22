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Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с трагедией в Рязанской области

22 октября 2021 20:52
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Александр Лукашенко направил соболезнования Владимиру Путину в связи с трагедией в Рязанской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с трагедией в Рязанской области-1

17 человек погибли при взрыве на заводе в Рязанской области. Цех, в котором произошло ЧП, занимался производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов. Здание полностью разрушено. Наиболее вероятной причиной трагедии называют нарушение технологического процесса.  

# Взрыв # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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