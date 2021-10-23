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В столице Молдовы из-за дефицита газа погасили Вечный огонь

23 октября 2021 11:40
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Новости Молдовы. В Кишиневе из-за дефицита газа власти погасили Вечный огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В столице Молдовы из-за дефицита газа погасили Вечный огонь-1

Это решение возмутило всех молдаван. Они не стали мириться с этой ситуацией и решили создать Вечный огонь самостоятельно. Жители несут к памятнику славы советских солдат сотни и тысячи зажженных свечей, превратив его в мемориал истинной народной памяти.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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