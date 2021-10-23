В столице Молдовы из-за дефицита газа погасили Вечный огонь

Это решение возмутило всех молдаван. Они не стали мириться с этой ситуацией и решили создать Вечный огонь самостоятельно. Жители несут к памятнику славы советских солдат сотни и тысячи зажженных свечей, превратив его в мемориал истинной народной памяти.