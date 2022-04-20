В Европе запрещают георгиевские ленточки и отменяют празднование 9 Мая?

Европа очень быстро забывает страдания и беды, которые принес ей нацизм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Польские власти совершили очередной акт вандализма. И опять их мишенью стала историческая память. В городе Седльце снесли памятник советским воинам, отдавшим жизнь за свободу и независимость Польши.

Такая же участь постигла и памятник в селе Гарнкарско. Перед тем как снести, его тоже облили красной краской. Эти сегодня разрушенные памятники советским воинам – лишь часть обширного плана властей. В их черном списке около 60 мемориалов, которые подлежат уничтожению.

По пути реабилитации нацизма пошли и в странах Балтии. В Литве запретили ношение георгиевской ленточки. Нарушителей ждут солидные штрафы – от 300 до 700 евро. А для юрлиц сумма может достичь и 1 200 евро. Как пояснила одна из депутатов-инициаторов запрета, он необходим «для обеспечения национальной безопасности Литвы». Но и этого мало. В республике готовятся ввести еще один запрет – на празднование Дня Победы 9 мая.