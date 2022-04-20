Прямой эфир

Польские власти снесли памятник советским воинам в Седльце

20 апреля 2022 10:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Польские власти совершили очередной акт вандализма, и опять их мишенью стала историческая память. В городе Седльце снесли памятник советским воинам, отдавшим жизнь за свободу и независимость Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские власти снесли памятник советским воинам в Седльце-1

Лена Мельницкая, СТВ:
Событие это освещалось довольно масштабно и громко, с участием разного рода чиновников. Процесс разрушения памятников, похоже, стал в стране уже наработанным, проводится по одной и той же программе. Митинг, речи и звуки отбойного молотка, которые должны заглушить крики совести от содеянного. Этот разрушенный памятник советским воинам – лишь часть обширного плана властей. В их «черном» списке около 60 мемориалов, которые подлежат уничтожению.

# Великая Отечественная война # Лена Мельницкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Великобритании ожидается крупный экономический спад к лету 2022 года
20 апреля 2022 10:43

В Великобритании ожидается крупный экономический спад к лету 2022 года

Французский экономист: отказ от российского газа может вызвать бунты по всей Европе
20 апреля 2022 10:29

Французский экономист: отказ от российского газа может вызвать бунты по всей Европе

В США стоимость газа выросла более чем в 2,5 раза за год. Назревает энергетический кризис
20 апреля 2022 08:25

В США стоимость газа выросла более чем в 2,5 раза за год. Назревает энергетический кризис