Польские власти снесли памятник советским воинам в Седльце

Новости Польши. Польские власти совершили очередной акт вандализма, и опять их мишенью стала историческая память. В городе Седльце снесли памятник советским воинам, отдавшим жизнь за свободу и независимость Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лена Мельницкая, СТВ:

Событие это освещалось довольно масштабно и громко, с участием разного рода чиновников. Процесс разрушения памятников, похоже, стал в стране уже наработанным, проводится по одной и той же программе. Митинг, речи и звуки отбойного молотка, которые должны заглушить крики совести от содеянного. Этот разрушенный памятник советским воинам – лишь часть обширного плана властей. В их «черном» списке около 60 мемориалов, которые подлежат уничтожению.