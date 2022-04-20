Французский экономист: отказ от российского газа может вызвать бунты по всей Европе

Отказ от российского газа может вызвать бунты по всей Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил известный французский экономист и политолог Александр Дель Валль.

Страны Запада допустят большую ошибку, отказавшись от дешевого газа и импорта из России. Люди столкнутся с ростом цен на продукты, что неминуемо произойдет из-за дефицита зерновых, подсолнечного масла и удобрений. Невозможность отапливать свои дома и покупать необходимые продукты приведет к социальной напряженности и вызовет глубокие кризисы, которые можно сравнить с арабскими революциями 2011 года.