В Великобритании ожидается крупный экономический спад к лету 2022 года

Новости Великобритании. К лету крупный экономический спад ожидается в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И произойдет он на фоне самого большого сокращения доходов населения за последние 70 лет. Стремительный рост инфляции снижает покупательную способность людей.

Экономисты провели анализ ситуации в стране и пришли к неутешительным выводам. В Британии стремительно упал уровень продаж, поскольку из-за роста цен на энергоносители жители вынуждены перейти в режим жесткой экономии. В 2022 году располагаемый доход домохозяйств по прогнозам экспертов упадет примерно на 2 %, что станет рекордом за 70 лет. А для того, чтобы защитить себя от инфляции, им, скорее всего, придется влезать в долги или тратить накопленные сбережения. С призывом помочь британцам обратились к парламентариям даже руководители энергетических компаний.