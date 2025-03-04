Более 40% жителей Латвии сократили расходы на продукты

В соседних странах, таких как Эстония и Литва, также наблюдаются схожие тенденции: 39 % эстонцев и 36 % литовцев ограничивают свои расходы на продовольствие. Эти данные подчеркивают, что в условиях экономической нестабильности жители Прибалтики ищут способы справиться с растущими ценами на базовые товары. Помимо продуктов, более половины латвийцев заявили, что ежедневно стремятся снизить свои расходы, экономя не только на еде, но и на одежде, обуви и аксессуарах. В то же время тренд по сокращению расходов на развлечения остался стабильным на уровне в 35 %. Это, по мнению аналитиков, свидетельствует о постоянном желании контролировать не только базовые, но и дополнительные траты.