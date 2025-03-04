Европейские города и сельская местность продолжают страдать от чрезмерного загрязнения, таковы данные нового доклада Еврокомиссии и агентства по окружающей среде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество смертей, вызванных загрязнением воздуха, по-прежнему слишком велико, говорится в документе. Также проблемой остается микропластик, который попадает в окружающую среду из-за износа автомобильных шин. В городах сохраняется проблема вредного транспортного шума. Количество людей, которые хронически страдают от этого, уменьшилась всего на 2 % из запланированных 30 %. Объем отходов в ЕС также продолжает расти. Несмотря на усилия по созданию циклической экономики за счет увеличения переработки и повторного использования, количество мусора не снижается.