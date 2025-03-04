В немецком Мангейме автомобиль на полной скорости въехал в толпу – есть жертвы

Два человека погибли, 11 пострадали, пятеро в тяжелом состоянии. Водитель пытался скрыться, но задержан полицией. Как сообщается, это 41-летний гражданин ФРГ. В прокуратуре заявили, что он действовал в одиночку, о мотивах ничего не известно. Сейчас выясняется, несчастный это случай или теракт. Известно, что у подозреваемого уже были проблемы с законом.