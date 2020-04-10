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В этом году только онлайн. Самый знаменитый сад тюльпанов в мире открыл виртуальные экскурсии

10 апреля 2020 09:12
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Новости Нидерландов. Цветочный сад в Нидерландах приглашает полюбоваться цветущими тюльпанами в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году только онлайн. Самый знаменитый сад тюльпанов в мире открыл виртуальные экскурсии-1

Увидеть миллионы цветов различных размеров и сортов можно во время онлайн-экскурсии. Сад Кекенхоф не принимает посетителей впервые с момента открытия. Ежегодно сюда приезжали более полутора миллионов туристов со всего мира.

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Из-за вынужденного отказа принимать гостей оказались незанятыми тысячи сезонных работников, а убытки могут превысить 20 миллионов евро. Однако руководство не унывает: благодаря такому перерыву планируется сделать сад еще красивее.

В этом году только онлайн. Самый знаменитый сад тюльпанов в мире открыл виртуальные экскурсии-4

В этом году только онлайн. Самый знаменитый сад тюльпанов в мире открыл виртуальные экскурсии-6

В этом году только онлайн. Самый знаменитый сад тюльпанов в мире открыл виртуальные экскурсии-8

В этом году только онлайн. Самый знаменитый сад тюльпанов в мире открыл виртуальные экскурсии-10

В этом году только онлайн. Самый знаменитый сад тюльпанов в мире открыл виртуальные экскурсии-12

В этом году только онлайн. Самый знаменитый сад тюльпанов в мире открыл виртуальные экскурсии-14

В этом году только онлайн. Самый знаменитый сад тюльпанов в мире открыл виртуальные экскурсии-16

В этом году только онлайн. Самый знаменитый сад тюльпанов в мире открыл виртуальные экскурсии-18

В этом году только онлайн. Самый знаменитый сад тюльпанов в мире открыл виртуальные экскурсии-20

В этом году только онлайн. Самый знаменитый сад тюльпанов в мире открыл виртуальные экскурсии-22

# Коронавирус # Фотофакт

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