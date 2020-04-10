Польша продлила закрытие границ

Новости Польши. Ограничение на передвижение иностранцев из-за вспышки COVID-19 будет действовать до 3 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, власти ввели и другие запреты. Список противоэпидемических мер опубликован на сайте правительства.

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Въехать в страну по-прежнему смогут только граждане Польши, иностранцы, имеющие вид на жительство или разрешение на работу. Каждый, кто пересекает границу, обязан 14 дней провести на карантине.

Стоит отметить: запрет на авиаперелеты и поездки по железной дороге будет снят уже 26 апреля.