В Евросоюзе приняли план по спасению экономики

Министры финансов Еврозоны приняли план по спасению экономики ЕС после пандемии. Видеоконференция завершилась под бурные аплодисменты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министры финансов Еврозоны приняли план по спасению экономики ЕС после пандемии. Видеоконференция завершилась под бурные аплодисменты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Суммарный объем помощи составит более 500 миллиардов евро. Программа должна объединить предложенные ранее меры и схемы оказания поддержки различным сферам экономики сообщества.
Клиентов и выручки нет. Как помогут турбизнесу Беларуси в условиях COVID-19?
Ожидается, что европейские лидеры определят практические аспекты функционирования фонда, в том числе источники финансирования и связь с бюджетом ЕС.