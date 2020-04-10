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В Евросоюзе приняли план по спасению экономики

10 апреля 2020 08:24
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Министры финансов Еврозоны приняли план по спасению экономики ЕС после пандемии. Видеоконференция завершилась под бурные аплодисменты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Евросоюзе приняли план по спасению экономики-1

Суммарный объем помощи составит более 500 миллиардов евро. Программа должна объединить предложенные ранее меры и схемы оказания поддержки различным сферам экономики сообщества.

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Ожидается, что европейские лидеры определят практические аспекты функционирования фонда, в том числе источники финансирования и связь с бюджетом ЕС.

В Евросоюзе приняли план по спасению экономики-4

# Коронавирус # Фотофакт

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