Апрельская метель в Казахстане: 9 фото последствий необычного явления

Новости Казахстана. На северо-запад Казахстана обрушилась метель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Казахстана. На северо-запад Казахстана обрушилась метель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильнейший ветер с порывами до 37 метров в секунду выкорчевал десятки деревьев, повредил кровли и фасады зданий, а также линии электропередачи. Более 40 опор оказались повалены, во многих местах имелись случаи обрыва проводов. В результате населенные пункты в Костанайской и Акмолинской областях остались без электричества, воды и отопления.
Также значительно ухудшилась ситуация на дорогах. Фиксируются многочисленные ДТП. Многие автомобили застряли на заснеженных трассах.