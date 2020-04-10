Апрельская метель в Казахстане: 9 фото последствий необычного явления

Сильнейший ветер с порывами до 37 метров в секунду выкорчевал десятки деревьев, повредил кровли и фасады зданий, а также линии электропередачи. Более 40 опор оказались повалены, во многих местах имелись случаи обрыва проводов. В результате населенные пункты в Костанайской и Акмолинской областях остались без электричества, воды и отопления.