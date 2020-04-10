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Апрельская метель в Казахстане: 9 фото последствий необычного явления

10 апреля 2020 08:18
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Новости Казахстана. На северо-запад Казахстана обрушилась метель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Апрельская метель в Казахстане: 9 фото последствий необычного явления-1

Сильнейший ветер с порывами до 37 метров в секунду выкорчевал десятки деревьев, повредил кровли и фасады зданий, а также линии электропередачи. Более 40 опор оказались повалены, во многих местах имелись случаи обрыва проводов. В результате населенные пункты в Костанайской и Акмолинской областях остались без электричества, воды и отопления.

Апрельская метель в Казахстане: 9 фото последствий необычного явления-4

Также значительно ухудшилась ситуация на дорогах. Фиксируются многочисленные ДТП. Многие автомобили застряли на заснеженных трассах.

Апрельская метель в Казахстане: 9 фото последствий необычного явления-7

Апрельская метель в Казахстане: 9 фото последствий необычного явления-9

Апрельская метель в Казахстане: 9 фото последствий необычного явления-11

Апрельская метель в Казахстане: 9 фото последствий необычного явления-13

Апрельская метель в Казахстане: 9 фото последствий необычного явления-15

Апрельская метель в Казахстане: 9 фото последствий необычного явления-17

Апрельская метель в Казахстане: 9 фото последствий необычного явления-19

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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