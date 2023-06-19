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Столтенберг признался, что склады НАТО опустошены

19 июня 2023 14:43
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Есть необходимость оперативного восстановления складов оружия и боеприпасов Североатлантического альянса, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

Он сделал это заявление на экономической конференции, посвященной Дню германской промышленности в Берлине. Столтенберг отметил, что НАТО нуждается в усилении своей военной промышленности и призвал представителей отрасли, присутствующих на конференции, принять активное участие в этом процессе. Генсек Альянса также подчеркнул, что необходимо восполнить запасы не только в Германии, но и во многих других странах-членах союза.

# Международная политика

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