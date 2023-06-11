Как давно ООН превратился в площадку лицемерия? Словению приняли в Совбез «за послушание»

На фоне катастрофы на Каховской ГЭС на сцене появляется Зеленский. Точнее, на интервью немецкой Bild. Он разочарован и шокирован реакцией ООН и Красного Креста на события на Каховской ГЭС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Невольно хочется спросить: а что, ожидали другой реакции? Последние годы Организация Объединенных Наций то и дело проявляет «озабоченность». Кстати, еще в далеком 1962 году художник Гарри Андерсон написал картину «Иисус стучится в окна ООН». Уже тогда все всем было понятно. Организация, которую создавали для решения глобальных вопросов, – просто бюрократическая машина, которая только и способна выражать озабоченность и глубокую озабоченность. Ну и для размышления: бюджет ООН за 2022 год составил больше 3 миллиардов долларов. При таком раскладе замена флагов в Нью-Йорке на ЛГБТ вообще выглядит детской шалостью.

Марина Кишкурно, корреспондент:

«Все, кто наживается на войне и кто способствует ее разжиганию, должны быть расстреляны в первый же день военных действий». Эрнест Хемингуэй, предисловие к книге «Прощай, оружие!» Беларусь так громко призывала прекратить военные действия и сесть за стол переговоров, что теперь за столом Совбеза на одного приверженца мира стало меньше.

Политический заказ коллективного Запада выполнен. Место непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2024-2025 годы заняла Словения. По итогам тайного – которое уже стало явным – голосования она набрала 153 «за». Большую часть этих «за» прямо или косвенно контролируют Штаты. Хотя саму Словению Вашингтон всерьез не воспринимает, но периодически находит ей применение и достает с пыльной полки. Выдвижение балканской страны на место в Совбезе – как раз тот случай, единственная цель которого – не допустить избрания Беларуси.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Продвижение кандидатуры Республики Беларусь на выборы в непостоянные члены Совета безопасности ООН в определенной степени было попыткой защитить общепризнанные принципы международного сообщества, которые основаны на равноправии всех государств и способности ООН и Совета безопасности защищать интересы всех государств без исключения. При этом хочу отметить очень важное обстоятельство: если Беларусь была готова работать в Совете безопасности, имея свою программу, независимый взгляд на происходящие события на основе проведения независимой внешней политики, то Словения не располагает таким потенциалом. Они несвободны в выборе своей позиции и вне всякого сомнения будут делать только то, что им продиктуют в Брюсселе. Или, точнее, в Вашингтоне. По сути дела, избрание этого государства – это девальвация значимости Совета безопасности и еще один шаг в направлении углубления кризиса всех институтов ООН.

Но кому какое дело до этой программы – ну, нет ее у Словении и не надо. Разве это главное? Нет, важнее, что Любляну можно контролировать. В отличие от Минска.

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН:

Мы не считаем, что это суверенное решение Словении. Это решение коллективного Запада. Словения – просто та страна, на которую пал жребий, чтобы составить искусственную, политизированную конкуренцию Беларуси. МИД: неизбрание Беларуси в Совбез ООН не снизит нашу активность в организации. Выступить в качестве противовеса Беларуси предлагали и другим странам, но у тех хватило мозгов и смелости отказаться от авантюры. А вот Словения решила-таки укоренить политическое лицемерие в ООН.

Ну а Запад тем временем продолжит продвигать свои инициативы, которые тоже всем давно известны. В XX веке мир дважды стоял на пороге ядерного конфликта: во время Карибского кризиса и в начале 1980-х, когда СССР и США готовились к войне в Европе. И оба этих переломных момента разрешались без участия ООН и Совета безопасности. Он никогда не был эффективным инструментом мира, а скорее просто отражал уже сложившиеся договоренности между блоками, был переговорной площадкой. И в условиях однополярности все 30 лет роль Совбеза ООН только снижалась. Он уходил на второй план, а теперь и вовсе рискует скатиться в массовку. Понимают это и в руководстве Организации.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:

Глобальная финансовая архитектура устарела, стала нефункциональной и несправедливой. Перед лицом экономических потрясений, вызванных пандемией и российским вторжением в Украину, не удалось выполнить свою основную функцию глобальной сети безопасности.

Спасать тонущий корабль бросились американцы. Они всегда щедро финансировали Совбез. В итоге, когда Штаты ввели войска в Ирак, ООН приняла резолюции гуманитарного характера и немного – вроде как для приличия – осудила происходящее, и в конце концов простила. А вот России на легкость характера Организации рассчитывать не приходится. После начала специальной военной операции ее тут же потребовали исключить из Совбеза. Чтобы не портила общий вид.

Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель США при ООН:

Россия является членом Совета безопасности. Это факт. Мы не можем изменить этот факт, но мы, безусловно, можем изолировать их в Совете безопасности. США могут сделать присутствие России в Совбезе очень некомфортным. Через контроль международных организаций США продвигают собственную политику. И когда кажется, что поет хор, на самом деле голос звучит только один – американский. То же самое касается Международной организации труда, которая входит в структуру Организации Объединенных Наций. Сегодня МОТ при поддержке Штатов пытается надавить на не западную часть мира, чтобы те отказались от сотрудничества с Беларусью.