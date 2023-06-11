Продовольственный кризис. 13 стран готовы упразднить сельское хозяйство, а политики защищают рынок от Украины

Ситуация в Украине буквально разваливает мироустройство. И речь сейчас не только о СВО. Говорят о глобальном голоде! Польские аграрии, в отличие от правительства, прекрасно понимают, чем грозят заигрывания. На неделе местные фермеры на тракторах приехали на границу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Выражали протест против либерализации торговли с Украиной и грозились перекрыть национальную дорогу № 28 в двух километрах от границы. Дело в том, что добропорядочные поляки хотят защитить производство своих продуктов. Польские склады переполнены, а хлынувший поток сельхозпродукции из Украины снижает стоимость местных продуктов. В итоге фермеры вынуждены продавать свою продукцию за копейки.

И штрих к портрету. Всемирный экономический форум будто бы ускоряет план по организации глобального голода: 13 стран согласны упразднить сельское хозяйство. Якобы, чтобы спасти климат, конечно же.