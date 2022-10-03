Прямой эфир

В Эстонии предложили дополнительно контролировать финансирование политорганизаций

03 октября 2022 20:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Эстонии. В Эстонии будут следить за финансированием политических организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии предложили дополнительно контролировать финансирование политорганизаций-1

Соответствующий законопроект предложил министр внутренних дел страны. По его мнению, принятие дополнительных мер контроля особенно важно в сегодняшней ситуации с безопасностью. Поскольку в Эстонии высок риск того, что враждебные иностранные державы и агенты ищут возможности влиять на внутреннюю политику Эстонии – резюмировал глава ведомства. Правда, министр юстиции не считает данный законопроект политическим приоритетом.

# Закон # Кристиан Яани # Урмас Рейнсалу # Новости Эстонии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Европа сократит потребление газа ещё на 13%. Что о таком решении думают эксперты?
03 октября 2022 20:34

Европа сократит потребление газа ещё на 13%. Что о таком решении думают эксперты?

Чтобы стабилизировать цены на нефть, ОПЕК собирается сократить её добычу
03 октября 2022 20:30

Чтобы стабилизировать цены на нефть, ОПЕК собирается сократить её добычу

Более 50% британцев не одобряют деятельность Лиз Трасс
03 октября 2022 20:13

Более 50% британцев не одобряют деятельность Лиз Трасс