В Эстонии предложили дополнительно контролировать финансирование политорганизаций

Новости Эстонии. В Эстонии будут следить за финансированием политических организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий законопроект предложил министр внутренних дел страны. По его мнению, принятие дополнительных мер контроля особенно важно в сегодняшней ситуации с безопасностью. Поскольку в Эстонии высок риск того, что враждебные иностранные державы и агенты ищут возможности влиять на внутреннюю политику Эстонии – резюмировал глава ведомства. Правда, министр юстиции не считает данный законопроект политическим приоритетом.