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Чтобы стабилизировать цены на нефть, ОПЕК собирается сократить её добычу

03 октября 2022 20:30
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ОПЕК обсудит сокращение добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в сутки. Соответствующее решение может быть принято уже 5 октября на встрече стран-экспортеров в Вене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы стабилизировать цены на нефть, ОПЕК собирается сократить её добычу-1

Мера по сокращению добычи нефти направлена на стабилизацию цен на горючее из-за опасения рецессии и замедления роста крупнейших экономик мира. Отмечается, что 5 октября заседание ОПЕК пройдет в очной форме впервые с начала пандемии коронавируса.

# Добыча нефти # Фотофакт

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