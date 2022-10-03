Чтобы стабилизировать цены на нефть, ОПЕК собирается сократить её добычу

ОПЕК обсудит сокращение добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в сутки. Соответствующее решение может быть принято уже 5 октября на встрече стран-экспортеров в Вене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ОПЕК обсудит сокращение добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в сутки. Соответствующее решение может быть принято уже 5 октября на встрече стран-экспортеров в Вене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мера по сокращению добычи нефти направлена на стабилизацию цен на горючее из-за опасения рецессии и замедления роста крупнейших экономик мира. Отмечается, что 5 октября заседание ОПЕК пройдет в очной форме впервые с начала пандемии коронавируса.